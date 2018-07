Brüssel (AFP) Die Türkei will den von der Nato in der Flüchtlingskrise gestarteten Marine-Einsatz in der Ägäis beenden. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu habe am Dienstagabend erneut deutlich gemacht, dass die Ziele der Mission aus türkischer Sicht "eigentlich erfüllt" seien, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Mittwoch bei einem Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Brüssel.

