Krefeld (AFP) Wegen des Verdachts der Hinterziehung von Sozialabgaben und Verstößen gegen den gesetzlichen Mindestlohn haben Zollbeamte am Mittwoch elf Hotels in mehreren nordrhein-westfälischen Städten sowie in Dresden durchsucht. Hintergrund sind nach Angaben des Hauptzollamts Krefeld Ermittlungen gegen einen dreiköpfige Gruppe, die mehrere Hotels in Nordrhein-Westfalen und Sachsen betreibt. Die Beschuldigten sollen unter anderem seit 2012 etwa 650 Arbeitnehmer illegal beschäftigt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.