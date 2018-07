Madrid (SID) - Mittelfeldstar Xabi Alonso von Rekordmeister Bayern München wird in seiner spanischen Heimat des Steuerbetrugs beschuldigt. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Stellungnahme der Behörden in Madrid berichtet, liegen Anschuldigungen gegen den 35-Jährigen und seine früheren Real-Kollegen Ricardo Carvalho (mittlerweile AS Monaco) und Angel di Maria (Paris St. Germain) vor. Zudem werde gegen zwei weitere prominente Profis ermittelt.

Die Anschuldigungen sollen in keinem Zusammenhang mit den Enthüllungen der "Football Leaks" stehen, in denen mehreren Real-Stars zumindest fragwürdige Steuerpraktikten vorgeworfen wurden.

Die Steuerfahnder in Madrid erklärten in dem Statement, dass sie "Vergehen gegen öffentlichen Kassen immer verfolgen werden, sofern es sich um ein Verbrechen handelt".