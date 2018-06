Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat in der vergangenen Saison dank der Europa-League-Teilnahme und lukrativer Spielerverkäufe Rekordsummen erwirtschaftet. Bei 96,290 Millionen Euro Umsatz und Ausgaben in Höhe von 77,914 Millionen Euro lag der Gewinn bei 14,926 Millionen Euro. Dies vermeldete der Klub auf seiner Jahreshauptversammlung vor 533 stimmberechtigten Mitgliedern im eigenen Stadion. Der Aufsichtsradvorsitzende Peter Bircks sprach vom "erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte."

Präsident Klaus Hofmann schwor derweil den Verein auf die kommenden Aufgaben ein. In der Liga ist der FCA seit vier Spielen ungeschlagen und reist am Samstag zum Hamburger SV (15.30 Uhr/Sky). "Es hat uns erfolgreich gemacht, dass wir, Vereinsführung, Mannschaft, Mitarbeiter und Fans, immer an einem Strang gezogen haben. Das ist auch unsere Maxime für die kommenden Jahre. Wenn eine der Parteien in eine andere Richtung geht, hat der FCA in der Bundesliga keine Chance", sagte Hofmann.