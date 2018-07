Hannover (SID) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit seinem Hauptsponsor Heinz von Heiden vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2020 verlängert. Das gaben der Klub und das Massivhausunternehmen am Mittwoch bekannt. "Die Zusammenarbeit ist geprägt von großem Vertrauen und hoher Seriosität", sagte 96-Präsident Martin Kind: "Die Verlängerung der Partnerschaft zum jetzigen Zeitpunkt ? nach nicht einmal der Hälfte der Saison und zusätzlich auch noch in der 2. Liga ? ist ein Indiz für das Vertrauen, das Heinz von Heiden in Hannover 96 setzt."