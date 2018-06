London (AFP) Das britische Parlament hat am Mittwochabend den Zeitplan von Premierministerin Theresa May für den Austrittsantrag bei der Europäischen Union gebilligt. In einer nicht-bindenden Abstimmung votierten 461 Abgeordnete dafür, den Antrag nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages bis zum 31. März 2017 zu stellen. Gegen den Antrag stimmten 89 Abgeordnete.

