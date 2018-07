Banda Aceh (AFP) Bei dem schweren Erdbeben in Indonesien sind am Mittwoch mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, darunter Kinder. Wie ein Behördenverteter weiter mitteilte, wurden zudem dutzende Menschen unter Trümmern vermutet. Das Beben der Stärke 6,5 hatte sich am frühen Morgen vor der Küste der Provinz Aceh auf der Insel Sumatra ereignet, zahlreiche Häuser wurden zerstört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.