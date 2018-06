Hohenstein-Ernstthal (SID) - Der Große Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring findet im kommenden Jahr zwei Wochen früher als ursprünglich geplant statt. Neuer Termin ist der 2. Juli, im WM-Kalender stand bislang der 16. Juli. Die Termine für alle Rennen sind aber weiterhin provisorisch.

Am 16. Juli fährt die Formel 1 in Silverstone/Großbritannien, am 2. Juli hat die Motorsport-Königsklasse Pause. Vermutlich hat diese Terminkollision zur Anpassung des Kalenders geführt. - Der WM-Kalender 2017 im Überblick:

26. März: Großer Preis von Katar in Doha/Katar (Nachtrennen)

09. April: Großer Preis von Argentinien in Termas de Río Hondo

23. April: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas

07. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

21. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

04. Juni: Großer Preis von Italien in Mugello

11. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

25. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

02. Juli: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

06. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

13. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

27. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

10. September: Großer Preis von San Marino in Misano

24. September: Großer Preis von Aragón in Alcaniz

15. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

22. Oktober: Großer Preis von Australien in Phillip Island

29. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

12. November: Großer Preis von Valencia