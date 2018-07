Lausanne (SID) - Die Anzahl der positiven Nachtests von Doping-Proben bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking und 2012 in London ist von den bislang bekannten 104 auf 107 gestiegen. Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwochabend mit.

Insgesamt wurden bei beiden Spielen 1545 Proben nachkontrolliert. Von den 107 positiven Fällen sind 79 namentlich bekannt und abgeschlossen (49 für Peking, 30 für London). Die Anzahl der Nachtests von London beträgt bislang 492. "Von London werden in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere positive Tests erwartet", sagte der Medizinische Direktor des IOC, Richard Budgett.

Die Nachtests von den Spielen in Peking sind indes abgeschlossen. Insgesamt wurden 1053 Proben nachkontrolliert. Die Verjährungsfrist läuft bei allen Spielen vor 2015 nach acht Jahren aus. Bei Olympischen Spielen seit Rio 2016 beträgt die Dauer zehn Jahre.

Die verfeinerten Nachtestmethoden für die Proben der Winterspiele 2010 in Vancouver stehen im Jahr 2017 im Fokus, sagte Budgett. Bei der Auswahl der Proben arbeite das IOC mit der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, den Nationalen Anti-Doping-Agenturen und den Weltverbänden eng zusammen.