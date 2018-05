Essen (AFP) Die CDU will die geltende Regelung zur doppelten Staatsbürgerschaft rückgängig machen. Der Parteitag in Essen stimmte am Mittwoch mit knapper Mehrheit für die Abschaffung der Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern.

