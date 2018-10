Hamburg (AFP) In Hamburg sind am Donnerstag Delegationen aus 57 Staaten zum Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zusammengekommen. Mit Blick auf die aktuellen Konflikte und Spannungen sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in seinem Auftaktstatement: "In dieser Krisensituation ist die OSZE noch wichtiger geworden." Sie sei "eine Institution zur Gewährleistung von Frieden und Sicherheit".

