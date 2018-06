Freiburg (AFP) Im Fall der vor einem Monat bei Freiburg getöteten Joggerin sind die Ermittler trotz hunderter Hinweise noch nicht auf eine heiße Spur gestoßen. Die Sonderkommission gehe inzwischen rund 1100 Hinweisen und Spuren nach, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg am Donnerstag mitteilten. Geprüft wird demnach auch weiterhin ein Zusammenhang mit dem Mord an einer Studentin in Freiburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.