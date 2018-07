Brüssel (AFP) Die EU-Kommission bewertet den Ausbau der Zollunion mit der Türkei positiv. Eine Ausweitung werde "wirtschaftliche und soziale Vorteile" für beide Seiten bringen, erklärte die Behörde am Donnerstag in ihrem Fortschrittsbericht zum EU-Türkei-Abkommen in der Flüchtlingskrise. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten der Türkei im März dabei zugesagt, bis Jahresende Gespräche über den Ausbau der Zollunion aufzunehmen.

