New York (SID) - Footballstar Odell Beckham Jr. hat die Schiedsrichter in der US-Profiliga NFL harsch kritisiert. "Jeder kann es sehen. Stevie Wonder kann es sehen. Aber es ist, wie es ist", sagte der Wide Receiver der New York Giants drei Tage nach der Niederlage bei den Pittsburgh Steelers (14:24). Der Musiker Stevie Wonder ist bekanntlich blind.

Beckham Jr. störte sich an einigen Fehlentscheidungen, hat aber keine Hoffnung auf Besserung. "Man vergeudet seine Atemluft. Es wird sich nichts ändern", klagte der 24-Jährige. Die New York Giants haben acht Siege und vier Niederlagen auf dem Konto, der Play-off-Einzug ist noch nicht sicher.