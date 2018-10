Paris (AFP) Paris hat erneut den Ratten den Kampf angesagt: Die Stadtverwaltung kündigte am Mittwochabend die vorübergehende Schließung mehrerer Parks und Plätze in der Innenstadt an. Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" soll auch das Marsfeld am Eiffelturm in den kommenden Wochen teilweise für Besucher gesperrt werden.

