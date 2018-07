Leipzig (SID) - Für Trainer Ralph Hasenhüttl (49) vom Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig ist die Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Ingolstadt kein Spiel wie jedes andere. "Ich komme zwar jetzt als Gegner nach Ingolstadt und muss nun in die andere Kabine, aber klarerweise wird das ein besonderes Spiel für mich", sagte Hasenhüttl mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich habe dort viele schöne Momente erlebt und viele positive Erinnerungen an Ingolstadt."

Hasenhüttl trainierte die Schanzer von 2013 bis 2016, sportlicher Höhepunkt war der Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2015. Auch nach zuletzt acht Siegen in Serie erwartet der Österreicher keinen Spaziergang an alter Wirkungsstätte. "Die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen, dass Ingolstadt wieder mit viel mehr Aggressivität auftritt. Wer die Tabelle als Maßstab hernimmt, dem ist sowieso nicht zu helfen", sagte Hasenhüttl über den Tabellenletzten: "Dass Dortmund in Ingolstadt fast gestrauchelt ist, sagt eigentlich schon alles aus."