Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird im kommenden Ligaspiel beim Tabellennachbarn Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) wieder auf Nationaltorwart Bernd Leno sowie wohl auch die Verteidiger Ömer Toprak, Jonathan Tah und Benjamin Henrichs sowie Mittelfeldspieler Charlez Aranguiz vertrauen. Das gab Trainer Roger Schmidt nach dem 3:0 (1:0) zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League gegen AS Monaco bekannt, wollte sich aber noch nicht 100-prozentig auf seine Formation festlegen.

Schmidt hatte angesichts der sportlich bedeutungslosen Partie gegen die Monegassen Leno eine Verschnaufpause gegönnt und dafür Österreichs Nationaltowart Ramazan Özcan zu dessen Premiere in der Königsklasse verholfen. Die zuletzt angeschlagenen Toprak (Kniebschwerden) und Tah (Grippe) wurden gegen Monaco geschont, saßen aber ebenso wie Nationalspieler Henrichs und Aranguiz auf der Bank. Henrichs und Aranguiz wurden in der Schlussphase noch eingewechselt. "Wir brauchen alle Spieler", sagte Schmidt.