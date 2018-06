Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat über die ihr nahestehende Agentur Amaq ein aktuelles Video des im November 2012 in Syrien entführten britischen Journalisten John Cantlie verbreitet. Der abgemagerte Reporter spricht auf dem am Donnerstag im Internet zu findenden Video in Englisch einen Nachrichtentext in die Kamera, im Hintergrund ist die Kulisse der Stadt Mossul im Nordirak zu sehen - einschließlich der erst kürzlich beim Kampf um Mossul zerstörten Brücken.

