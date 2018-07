Kronshagen (dpa) - Ein Mann, der in einem Vorort von Kiel seine Frau bei lebendigem Leib verbrannt haben soll, soll sich trotz psychischer Probleme als Mörder verantworten. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl. Die 38-jährige Frau war an den Folgen des Verbrechens gestorben. Man sehe in diesem Fall die Mordmerkmale Heimtücke und Grausamkeit als gegeben an, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ist der mutmaßliche Täter für seine Tat verantwortlich und damit schuldfähig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.