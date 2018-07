Jerusalem (AFP) Im besetzten Westjordanland ist ein junger Palästinenser von der israelischen Polizei getötet worden, der sich den Beamten mit einem Messer genähert hatte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, näherte sich der "Verdächtige" am frühen Morgen den Grenzbeamten an einer Straßenkreuzung in Tappuah südlich von Nablus. Weil er den Aufforderungen stehen zu bleiben und sich auszuweisen nicht gefolgt sei und ein Messer gezückt habe, sei er erschossen worden.

