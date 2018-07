Köln (SID) - FUSSBALL: Die Bundesligisten FSV Mainz 05 und Schalke 04 treten zum Abschluss der Gruppenphase der Europa League jeweils zu sportlich unbedeutenden Partien an. Während Mainz bereits vor dem Heimspiel gegen FK Qäbälä/Aserbaidschan um 19.00 Uhr ausgeschieden ist, spielt Schalke um 21.05 Uhr um die perfekte Bilanz. Die Königsblauen, die nach fünf Siegen in fünf Spielen bereits als Gruppensieger feststehen, treten bei Red Bull Salzburg an.

HANDBALL: Die deutschen Handballerinnen treffen ab 18.30 Uhr im letzten Vorrundenspiel auf Polen. Ein Unentschieden gegen den Tabellenletzten der Gruppe B würde der Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler zum Einzug in die Hauptrunde reichen. Aus den vier Vierergruppen ziehen jeweils die drei erstplatzierten Mannschaften in die nächste Runde ein. Deutschland liegt vor dem Spiel gegen Polen auf dem dritten Rang.

SCHWIMMEN: Bei der Kurzbahn-WM im kanadischen Windsor steht der dritte Wettkampftag auf dem Programm. In den Vorläufen über 100 Meter Lagen geht unter anderem Vize-Weltmeister Philip Heintz an den Start. Weltmeister Marco Koch tritt im siebten Vorlauf über 200 Meter Brust an.