New York (SID) - Rekordmeister New York Yankees aus der Major League Baseball (MLB) hat Aroldis Chapman mit einem Rekordvertrag ausgestattet. Der Kubaner, in diesem Jahr World-Series-Gewinner mit den Chicago Cubs, bekommt beim 27-maligen Meister für die kommenden fünf Spielzeiten 86 Millionen Dollar (80 Millionen Euro). Mehr hat in der Liga noch nie ein Relief Pitcher (Ersatzwerfer) erhalten.

Chapman (28) war Ende Juli von den Yankees an die Cubs abgegeben worden und holte mit dem Team den ersten Titel seit 108 Jahren. Nun spielt Chapman, der den Ball im Schnitt mit einem Tempo von 160 km/h wirft, wider für die Yankees. "Ich liebe den Klub, hier wurde ich mit offenen Armen empfangen. Deshalb bin ich zurückgegangen", sagte Chapman.