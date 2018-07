München (SID) - Tennisprofi Alexander Zverev (19) wird auch im kommenden Jahr beim Sandplatzturnier in München (1. bis 7. Mai) aufschlagen. Die deutsche Nummer eins aus Hamburg gab den Veranstaltern der BMW Open am Aumeister die Zusage. "Die Atmosphäre die auf der Anlage des Iphitos herrscht, ist genauso toll wie die auf einem großen Turnier. Am meisten freue ich mich darauf, vor deutschen Fans spielen zu können", sagte Zverev.

Im vergangenen Jahr hatte der Hoffnungsträger das Halbfinale erreicht, dort jedoch gegen Top-10-Spieler Dominic Thiem aus Österreich verloren. Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber (32) wird ebenfalls in München bei seinem "Heimat- und Liebelingsturnier" aufschlagen.