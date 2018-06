Dresden (AFP) Nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Moschee und ein Kongresszentrum Ende September in Dresden haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Es handle sich um einen 29-Jährigen aus der sächsischen Landeshauptstadt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Anschläge waren kurz vor der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden verübt worden, verletzt wurde niemand.

