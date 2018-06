Frankfurt/Main (AFP) Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) verhandeln wieder. In der kommenden Woche werde die VC an den Verhandlungstisch zurückkehren und über die Vergütung für die Piloten sowie eine mögliche Schlichtung sprechen, teilten Lufthansa und die Gewerkschaft am Freitag mit. Die Lufthansa hatte vergangene Woche nach sechs Streiktagen ein neues Angebot vorgelegt.

