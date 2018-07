Bonn (AFP) Die ostfriesische Teekultur, das Skatspielen und auch das Hebammenwesen gehören ab sofort zum sogenannten immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Die Kultusministerkonferenz unter Leitung der Bremer Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nahmen auf Empfehlung der deutschen Unesco-Kommission insgesamt 34 Kulturformen neu in die Liste auf, wie sie am Freitag in Berlin mitteilten. Diese Kulturformen können nun besonders gefördert werden.

