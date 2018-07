Venedig (AFP) Die nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei beschlossenen Massenentlassungen von Beamten sind nicht verfassungskonform. Zu diesem Schluss kommt die Venedig-Kommission des Europarats in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Zwar habe die türkische Regierung nach der "gefährlichen, bewaffneten Verschwörung" gute Gründe gehabt, den Ausnahmezustand zu verhängen, befand das Gremium, dem renommierte Verfassungsrechtler aus 60 Staaten angehören. Doch die im Zuge der Notstandsgesetze verhängten Maßnahmen gingen über das hinaus, was die türkische Verfassung und das Völkerrecht erlaubten.

