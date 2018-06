Paris (AFP) Nach tagelangem Smogalarm zeichnet sich in Paris zumindest vorübergehend Besserung ab: Am Wochenende dürfte der Ausstoß von Schmutzpartikeln mit abnehmendem Verkehr zurückgehen, erklärte die für die Überwachung der Luftqualität zuständige Agentur Airparif am Freitag. Aufkommender Wind dürfte dann zudem einen Teil des Smogs wegwehen.

