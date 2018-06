London (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA erwägt nach Angaben der britischen Tageszeitung The Times die Abschaffung des Unentschiedens bei WM-Endrunden. Die Partien sollen bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten in der Gruppenphase per Elfmeterschießen entschieden werden. Zurzeit wird über die Aufstockung der WM-Endrunde von 32 auf 40 oder sogar 48 Mannschaften diskutiert.

Zuletzt hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino über konkrete Pläne zur 48er-WM berichtet und dabei 16 Dreiergruppen ins Gespräch gebracht. Durch das Abschaffen des Unentschiedens soll verhindert werden, dass im letzten Spiel jeder Gruppe beiden Teams ein Remis reicht, um weiterzukommen.

Die Pläne sind allerdings keineswegs neu. Ex-FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hatte in einem SID-Interview bereits vor Jahren angekündigt, die Einführung von Elfmeterschießen vor Anpfiff von Fußball-Begegnungen (auch Liga-Spielen) abzuhalten, um bei einem unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten einen Sieger zu haben.

Der Schweizer konnte sich damals allerdings mit seinem Vorhaben, das Unentschieden im Fußball generell abzuschaffen, nicht durchsetzen. Jetzt erwägt die FIFA offenbar einen neuen Vorstoß bei den WM-Endrunden ab 2026.