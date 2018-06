Madrid (SID) - Champions-League-Sieger und Tabellenführer Real Madrid tritt im Meisterschaftsspiel am Samstag (20.45 Uhr) gegen Deportivo La Coruna ohne Superstar Cristiano Ronaldo sowie Luka Modric und Karim Benzema an. Trainer Zinedine Zidane schont im Hinblick auf die Klub-WM in Japan in der kommenden Woche das Trio.

Im 19-köpfigen Kader der Königlichen für die Partie in der Primera Division steht indes Weltmeister Toni Kroos. Beim 2:2 der Galaktischen in der Champions League gegen Borussia Dortmund am vergangenen Mittwoch hatte Ronaldo durchgespielt, Modric und Benzema waren jeweils ausgewechselt worden. Kroos kam in der 63. Minute für Modric ins Spiel.