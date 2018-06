Kano (AFP) Zwei Selbstmordattentäterinnen haben in Nigeria am Freitag mindestens 30 Menschen in den Tod gerissen. Die beiden Frauen hätten sich am Vormittag auf einem gut besuchten Markt in Madagali im Nordosten des Landes in die Luft gesprengt, sagte der Armeesprecher Badare Akintoye der Nachrichtenagentur AFP. Zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden. Der Armeesprecher machte die Islamistengruppe Boko Haram für den Doppelanschlag verantwortlich.

