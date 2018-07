Genf (AFP) Syrische Aufständische hindern nach Angaben der UNO Zivilisten an der Flucht aus dem umkämpften Osten der Stadt Aleppo. Wie der Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville, am Freitag in Genf sagte, könnten Bewohner der Rebellengebiete diese nicht verlassen, weil sie von "bewaffneten Gruppen der Opposition" festgehalten würden. Dabei handle es sich vor allem um die extremistische Fateh-al-Scham-Front, die frühere Al-Nusra-Front.

