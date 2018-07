London (SID) - Herber Dämpfer für Manchester City, Kopfballtor von Mesut Özil für den FC Arsenal, Tabellenführung für den FC Chelsea und zum Abschluss ein Unentschieden für Jürgen Klopp und den FC Liverpool: Der 15. Spieltag der Premier League hat für reichlich Fußball-Spektakel gesorgt.

So kassierte Teammanager Pep Guardiola mit Manchester bei Meister Leicester City eine bittere 2:4 (0:3)-Niederlage, womit die Citizens jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Dreifacher Torschütze für Leicester war Starstürmer Jamie Vardy, der zuvor drei Monate nicht getroffen hatte.

Klopps Liverpool musste ein enttäuschendes 2:2 (1:2)-Unentschieden hinnehmen. Zunächst gingen die Reds gegen den Abstiegskandidaten West Ham United nach fünf Minuten in Führung. Der französische Nationalspieler Dimitri Payet (27.) und Michail Antonio (39.) drehten das Spiel, bevor Divock Origi (90.) noch der Ausgleichstreffer für die Reds gelang. Als Tabellendritter liegt Liverpool nun mit 31 Zählern einen Punkt vor Manchester City und drei Punkte hinter dem FC Arsenal.

Die Gunners waren am Samstag auch dank eines Treffers von Weltmeister Özil zumindest zwischenzeitlich auf Platz eins gestürmt. Özil zelebrierte seinen Treffer (49.) mit der Daumenlutscher-Geste.

Die Londoner gewannen 3:1 (1:1) gegen Stoke City, mussten allerdings am Sonntag den Lokalrivalen FC Chelsea wieder vorbeiziehen lassen. Die Blues kamen durch ein 1:0 (0:0) gegen West Bromwich Albion zum neunten Sieg in Folge. Torjäger Diego Costa (76.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Auch der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan hatte beim 1:0 (1:0)-Sieg von Manchester United Grund zu feiern. Der Armenier erzielte gegen Tottenham Hotspur seinen ersten Premier-League-Treffer für Manchester United (29.). Bereits am Donnerstag hatte er in der Europa League (2:0 gegen Sorja Luhansk) das erste Mal überhaupt für die Red Devils getroffen. In der 85. Minute musste Mchitarjan allerdings verletzt ausgewechselt werden. Teammanager José Mourinho gab nach dem Spiel aber Entwarnung, es sei nichts ernstes und er benötige keine Operation.

Arsenal verlor in der 25. Minute Weltmeister Shkodran Mustafi, der mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste. Er muss drei Wochen pausieren. "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sieht nach einer Oberschenkelzerrung aus", sagte Teammanager Arsène Wenger, "das sind Minimum 21 Tage. Das bedeutet, er wird schöne Weihnachten haben."

Manchester City erlebte in Leicester einen Auftakt zum Vergessen: Jamie Vardy (3./20.) und Andy King (5.) entschieden die Partie schon nach 20 Minuten. Vardy (78.) erhöhte auf 4:0, ehe ManCity noch verkürzen konnte.

Aufseiten der Guardiola-Elf wurde Nationalspieler Ilkay Gündogan in der 68. Minute ausgewechselt, Leroy Sané saß 90 Minuten auf der Bank. Im Tor von Leicester stand wieder Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler, Robert Huth spielte in der Innenverteidigung.