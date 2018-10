Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen und Athletiktrainer Oliver Bartlett haben die sofortige Trennung vollzogen. Der 47-jährige Engländer, bisheriger Assistent von Chefcoach Roger Schmidt, wird vom Werksklub freigestellt, die Aufgaben übernehmen ab sofort Schahriar Bigdeli (36) und Daniel Jouvin (38). Dies gab Bayer am Samstag bekannt.

Zuletzt hatte es in Medien immer wieder kritischen Fragen zu den zahlreichen Muskelverletzungen bei den Rheinländern in dieser Saison gegeben. Als Begründung für die Aufkündigung der Zusammenarbeit sagte Sportchef Rudi Völler nun: "Oliver Bartlett hat in seiner Zeit bei Bayer 04 gute Arbeit abgeliefert. Dass wir nun dennoch diesen Schritt gehen, basiert auf einer Entwicklung persönlicher Auffassungen, die nicht mehr zu einhundert Prozent deckungsgleich sind."