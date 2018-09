Banjul (AFP) In einer überraschenden Kehrtwende hat der amtierende Präsident von Gambia das Ergebnis der Präsidentschaftswahl zurückgewiesen. Eine Woche, nachdem er seine Niederlage gegen den Oppositionskandidaten Adama Barrow eingeräumt hatte, sagte Präsident Yahya Jammeh am Freitag, er erkenne das Wahlergebnis nicht an. Jammeh verwies auf Fehler bei der Stimmauszählung und gab an, viele Wähler hätten wegen Fehlinformationen ihre Stimme nicht abgeben können.

