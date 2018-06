Berlin (AFP) Der Schauspieler William Shatner alias Captain Kirk würde gern nochmal in einem Kinofilm der "Star Trek"-Science-Fictionreihe mitwirken. "Ich würde es lieben, noch mal in einem 'Star Trek'-Film mitzuspielen", sagte der 85-Jährige der "Welt am Sonntag". "Aber dann müsste man mir etwas Bedeutsames zu tun geben, ich habe keine Lust auf einen Gastauftritt, der nur marktschreierisch ausgeschlachtet wird."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.