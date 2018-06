Stuttgart (AFP) Der Daimler-Konzern will die Bonus-Zahlungen für seine Führungskräfte ändern. Statt am persönlichen Erfolg solle sich der Bonus am Gewinn des Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs orientieren, sagte Personalvorstand Wilfried Porth der "Stuttgarter Zeitung" (Montagsausgabe). Nach seinen Worten bedeutet dies keine Kürzung der Bonus-Zahlungen, vielmehr handle es sich um eine Umstellung.

