Köln (AFP) Wegen der sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht sollen einem Zeitungsbericht zufolge bereits früher Notrufe von Opfern bei der Polizei eingegangen sein als bislang angenommen. Einen ersten Anruf einer betroffenen Frau habe es am 31. Dezember 2015 bereits um 22.30 Uhr gegeben - zweieinhalb Stunden früher als bisher bekannt, berichtete der Kölner "Express" am Sonntag.

