Wittenberg (AFP) Zwei Techniker der Deutschen Bahn sind bei Wittenberg in Sachsen-Anhalt von einem ICE erfasst und getötet worden. Die Männer im Alter von 56 und 61 Jahren waren zum Unglückszeitpunkt am Samstagabend offenbar mit Arbeiten an der Strecke beschäftigt, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Der genaue Ablauf des Unfalls ist nach Angaben einer Sprecherin der Bahnpolizei noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

