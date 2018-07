Wien (dpa) - Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern sieht eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen als Bedrohung für das gute Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern. Sie seien in Österreich sehr unglücklich darüber, sagte er der "Bild am Sonntag". Das sei ein Belastungstest für die guten deutsch-österreichischen Beziehungen. Eine Maut für Ausländer schwäche außerdem die Solidarität in Europa. Es gebe auch eine Pkw-Maut auf österreichischen Autobahnen. Aber bei ihnen zahle die Maut jeder, unabhängig von seiner Geburtsurkunde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.