Paris (AFP) Das linke Lager in Frankreich hat einen weiteren Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur: Der frühere Bildungsminister Vincent Peillon gab am Sonntagabend im Sender France 2 seine Kandidatur bekannt. Der 56-Jährige will nun an der Vorwahl der Sozialisten teilnehmen und das linke Lager "einen". Als Begründung für seine Kandidatur führte er die Entscheidung von Präsident François Hollande an, der auf eine Kandidatur verzichtet hatte.

