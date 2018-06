Toronto (SID) - Die Seattle Sounders haben zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie den Titel in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gewonnen. Das Team um die ehemaligen Bundesliga-Profis Nelson Valdez und Andreas Ivanschitz besiegte in der Nacht zum Sonntag den Toronto FC im Finale mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Nach Verlängerung hatte es 0:0 gestanden.

Roman Torres aus Panama verwandelte den entscheidenden Strafstoß, nachdem der Ex-Gladbacher Michael Bradley und Justin Morrow für Toronto sowie der Uruguayer Alvaro Fernandez aufseiten der Sounders verschossen hatten.