Bagdad (AFP) US-Verteidigungsminister Ashton Carter ist am Sonntag in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen, um über den Stand der Militäroffensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Mossul zu beraten. Wie das Pentagon mitteilte, wollte Carter mit dem irakischen Regierungschef Haider al-Abadi und dem Präsidenten der autonomen Kurdenregion, Massud Barsani, zusammenkommen. Außerdem stand ein Treffen mit dem Kommandeur des internationalen Einsatzes gegen den IS, US-General Stephen Townsend, auf dem Programm.

