Istanbul (AFP) Nach dem verheerenden Doppelanschlag in Istanbul hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine entschlossene Reaktion seiner Regierung angekündigt. "Meine Nation und mein Volk können sich sicher sein: Wir werden die Geißel des Terrorismus bis zum Ende bekämpfen", sagte Erdogan am Sonntag vor Journalisten in Istanbul. Die Attentäter würden "einen hohen Preis zahlen".

