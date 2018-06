Istanbul (AFP) Nach den schweren Anschlägen in Istanbul hat die Türkei eine eintägige Staatstrauer ausgerufen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ordnete Ministerpräsident Binali Yildirim an, dass die Flaggen am Sonntag auf halbmast gesetzt werden. Am Samstagabend waren bei einem Doppelanschlag auf die Polizei nach dem Ende eines Fußballspiels in einem Stadion im zentralen Stadtteil Besiktas 29 Menschen getötet und 166 weitere verletzt worden.

