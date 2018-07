Washington (AFP) Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Presseberichte zurückgewiesen, wonach Russland nach CIA-Erkenntnissen die Präsidentschaftswahl am 8. November zu seinen Gunsten beeinflusst hatte. Die Schlussfolgerungen des Geheimdienstes seien "lächerlich", sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Er machte die Demokraten für die Berichte verantwortlich. Diese könnten es nicht verwinden, dass sie "eine der größten Niederlagen in der politischen Geschichte des Landes" erlitten hätten.

