Sydney (AFP) Die australische Millionenmetropole Sydney bekommt einen zweiten internationalen Flughafen. Nach jahrelangem Zögern gab die Regierung am Montag grünes Licht für den Bau einer ersten Landebahn in Badgerys Creek. Die Gegend 45 Kilometer westlich von Sydney gilt bereits seit 1986 als möglicher Standort für einen zweiten Flughafen der Stadt. Er soll in den Jahren nach 2020 fertig sein und von rund zehn Millionen Fluggästen jährlich genutzt werden.

