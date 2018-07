Oklahoma City (SID) - NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat während des Fluges der Mannschaft zum Spiel bei Oklahoma City Thunder eine Bombendrohung erhalten. Dies berichten US-Medien übereinstimmend. Die Reise verlief ohne Zwischenfälle, das FBI soll Ermittlungen aufgenommen haben.

Nach der Landung wurde das Flugzeug am Will Rogers World Airport nach Sprengstoff untersucht, die Spieler wurden ohne ihr Gepäck ins Hotel gebracht. "Als ich die ganzen Polizeiautos gesehen habe, dachte ich: Ist das wirklich wahr?", sagte Basketball-Profi Gerald Green der Tageszeitung Boston Globe.

Jae Crowder, ehemaliger Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks, war erleichert. "Bombendrohung!! Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich bin froh, dass wir sicher in Oklahoma angekommen sind", schrieb der Forward bei Twitter. Boston verlor das Spiel am Sonntag 96:99.