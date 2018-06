Aachen (AFP) Im Streit um den rheinischen Braunkohletagebau Hambach haben drei Kohlegegner in der Nacht zum Montag eine Bahnstrecke blockiert, indem sie sich anketteten. Zwei Frauen und ein Mann seien an der Aktion beteiligt gewesen, teilte die Polizei in Aachen mit. Demnach brachten sie einen Lokführer mit Taschenlampen zum Anhalten. Verletzt worden sei niemand.

