Paris (AFP) Die Arbeitsminister von sieben EU-Staaten haben einen besseren Schutz von entsandten Arbeitnehmern gefordert. Diese müssten von ihrem ersten Arbeitstag an "anständige Lebens- und Arbeitsbedingungen" vorfinden und so viel verdienen wie einheimische Arbeitskräfte, fordern unter anderem die deutsche Ressortchefin Andrea Nahles (SPD) und ihre französischen Kollegin Myriam El Khomri in einem am Montag in der Tageszeitung "Le Monde" veröffentlichten Gastbeitrag.

